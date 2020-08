Incidente in città: auto investe una donna in bici, ciclista trasportata in ospedale

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 11, in via Bulgaria, a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, una donna di 82 anni è stata investita da un’auto mentre era in sella alla sua bici.

Sul posto, è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’anziana all’ospedale Misericordia. Le sue condizioni sono gravi.