Incidente in paese: scontro tra due auto, due donne ferite

Incidente stradale a Bagno di Gavorrano.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, due auto si sono scontrate in via Marconi, di fronte all’ufficio postale.

Le due donne che erano alla guida delle due macchine sono state prese in cura dai sanitari del 118 presenti sul posto.

Sul luogo dell’incidente, è arrivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco che, oltre ad aiutare ad uscire dall’auto una delle due donne, ha provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e della zona interessata dall’incidente.