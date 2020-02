Incidente sull’Aurelia: tamponamento tra due auto, feriti lievi

Incidente stradale lungo l’Aurelia, nella corsia sud, in corrispondenza dell’uscita per Rispescia.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, due auto, che procedevano nella stessa corsia, si sono tamponate.

Fortunatamente, nell’incidente non si registrano feriti gravi.

Sul posto, sono giunti, oltre ai Carabinieri, il 118 e i Vigili del Fuoco, impegnata a mettere in sicurezza i due veicoli coinvolti nell’incidente.