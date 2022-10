Incidente sull’Aurelia: motociclista trasportato con l’elisoccorso a Siena in gravi condizioni

Incidente sull’Aurelia, oggi pomeriggio, intorno alle 17, nel tratto che da Braccagni conduce all’uscita di Grosseto Nord.

Per cause in corso di accertamento, un uomo è caduto mentre era in sella alla sua moto ed è stato sbalzato a circa 10 metri di distanza dal luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza Misericordia Grosseto e l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il paziente alle Scotte di Siena, codice 3.