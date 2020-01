Incidente lungo l’Aurelia, all’altezza di Grosseto Est.

Questa mattina, un’auto, con a bordo solamente il conducente, un grossetano di 36 anni, per cause in corso di accertamento si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti il 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto ad estrarre il giovane dall’interno dell’auto e a consegnarlo al personale sanitario.

Dai primi accertamenti medici, pare che il 36enne abbia riportato solamente lievi ferite.

La viabilità non ha subito interruzioni.