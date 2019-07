Incidente sull’Aurelia: camion sbanda, urta il guardrail e perde il carico sulla strada

Incidente stradale questa notte sull’Aurelia, all’altezza dello svincolo per Orbetello.

Intorno alle 3.50, un autoarticolato è sbandato, ha urtato la barriera spartitraffico ed è uscito di strada, perdendo il carico sull’Aurelia.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha lavorato sino alle 9 con l’autogrù per rimuovere il mezzo e il materiale finito sulla strada.

Al momento è chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 143,000 nel comune di Orbetello, per consentire i lavori di ripristino e di pulizia a seguito dell’incidente. Le deviazioni vengono segnalate in loco con uscita obbligatoria a Orbetello scalo.

Sul posto sono presenti i Carabinieri e il personale Anas per la gestione della viabilità.

Notizia in aggiornamento