Incidente sull’Aurelia: camion carico di mobili sbanda, sbatte contro il guard-rail ed esce di strada

Incidente stradale sull’Aurelia, lungo la corsia nord poco dopo l’uscita per Grosseto nord.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale presente sul posto, un autoarticolato che trasportava mobilio è uscito di strada, urtando una parte del guard-rail ed una spalletta in cemento armato.

Fortunatamente, l’autista è incolume.

Sul posto, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto immediatamente a tamponare le falle che si sono create nel serbatoio di carburante, evitando che lo stesso fuoriuscisse ed inquinasse il terreno. Inoltre, i pompieri hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente.

La rimozione del camion, che non occupa la sede stradale, sarà effettuata a cura della ditta proprietaria del mezzo.