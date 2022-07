Incidente sull’Aurelia: moto tampona auto, uomo di 47 anni trasportato in ospedale

Incidente stradale lungo l’Aurelia, questo pomeriggio, poco prima delle 18.30, dopo lo svincolo per Braccagni, in direzione di Livorno.

Per cause in corso di accertamento, una moto ha tamponato un’auto e il centauro, a causa dell’impatto, è caduto.

Il conducente della moto, un uomo di 47 anni, è stato portato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul lungo dell’incidente, sono intervenute l’ambulanza della Misericordia di Grosseto e la Polizia Stradale per i rilievi