Incidente sull’Aurelia: auto ribaltata sulla strada, traffico rallentato

Incidente sull’Aurelia, all’altezza del bivio di Cupi, lungo la corsia nord.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Una delle due macchine, alimentata a Gpl, si è ribaltata in mezzo alla strada. I passeggeri sono stati trasportati all’ospedale di Grosseto dal 118.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l’auto alimentata a Gpl in attesa del carroattrezzi, e la Polizia stradale, che sta regolando la circolazione.

L’Aurelia è aperta al traffico, ma la circolazione è rallentata.