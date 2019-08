Incidente stradale questa notte lungo l’Aurelia, fra le due gallerie nei pressi di Follonica, in direzione di Roma.

Intorno alle 3.30, per cause in corso di accertamento, un’auto con a bordo quattro persone è sbandata, poi è uscita di strada e si è ribaltata.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Follonica, la Polizia Stradale e il 118, che ha soccorso i quattro passeggeri dell’auto.