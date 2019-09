Incidente sull’Aurelia: auto sbatte contro il guard-rail e si ribalta

Incidente sull’Aurelia, subito dopo l’uscita per Alberese, in direzione di Roma.

Questa notte,intorno alle 2.30, per cause in corso di accertamento, un’auto ha urtato contro il guard-rail e si è ribaltata.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a estrarre dal veicolo il conducente, un uomo di 44 anni, e a mettere in sicurezza il mezzo.

L’uomo alla guida dell’auto è stato preso in consegna dal personale medico del 118, giunto sul luogo dell’incidente, ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi.