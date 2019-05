Incidente sull’Aurelia: auto sbanda e va a sbattere contro il guard rail

Incidente stradale sull’Aurelia.

Questa mattina, intorno alle 5, per cause in corso di accertamento un’auto è sbandata ed è andata a sbattere contro il guard rail, all’altezza dell svincolo di Giuncarico.

Nell’incidente è rimasto ferito un ragazzo di 18 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Grosseto per accertamenti.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la macchina coinvolta nell’incidente, i sanitari del 118 e la Polizia stradale, a cui spetta il compito di compiere i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.