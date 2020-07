Un incidente stradale si è verificato nel comune di Arcidosso in località Bivio di Begname SP 64 km 28 questo pomeriggio.

Un’auto, per cause in corso di verifica da parte dei Carabinieri intervenuti, è uscita di strada. Il conducente è uscito illeso dal sinistro e la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alle verifiche del caso e alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto. Sul posto era presente anche il personale sanitario del 118.