Incentivazione acquisto di biciclette elettriche e a pedalata assistita: il Comune di Follonica cerca venditori

Nella settimana europea della mobilità sostenibile, il comune di Follonica aveva lanciato una campagna per agevolare l’acquisto di biciclette elettriche e a pedalata assistita.

Si tratta di un buono di 100 euro rilasciato dall’ente a residenti follonichesi maggiorenni, spendibile presso i rivenditori aderenti al progetto.

“La ricaduta economica di questo incentivo sarà sui rivenditori follonichesi – dichiara l’assessora Mirjam Giorgieri -, i quali riconosceranno, oltre ai 100 euro di contributo messo a disposizione dal comune di Follonica , anche un ulteriore sconto del 10 per cento”.

Oggi inizia la prima fase di realizzazione del progetto, con la pubblicazione della manifestazione di interesse per il reperimento di operatori commerciali per l’attuazione del progetto di incentivazione all’acquisto di biciclette elettriche e a pedalata assistita.

Con l’avviso appena pubblicato il Comune di Follonica invita le ditte di vendita di biciclette elettriche e a pedalata assistita della città di Follonica interessate ad aderire alla presente manifestazione di interesse a inoltrare domanda per l’inserimento nell’elenco degli operatori commerciali per l’attuazione del progetto di incentivazione dell’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita.

I soggetti ammessi sono tutte le ditte di vendita di biciclette elettriche e a pedalata assistita con sede legale o almeno un punto vendita nel territorio del comune di Follonica. Le ditte di vendita interessate dovranno far pervenire la domanda all’indirizzo pec del comune di Follonica, compilando il facsimile allegato all’avviso e scaricabile dall’Albo on line o nella sezione Ambiente del comune di Follonica.

Le ditte di vendita che intendono aderire dovranno impegnarsi a praticare agli aventi diritto uno sconto non inferiore al 10% sul prezzo di listino (I.V.A. esclusa).

La domanda di iscrizione all’elenco dovrà pervenire alla pec dell’ente [email protected] entro e non oltre le 13:00 del 15 novembre 2019.