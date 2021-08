Yacht affonda in mare dopo un incendio: in salvo le persone a bordo

Continuano gli incidenti in mare e sono impressionanti le foto fornite da Artemare Club, nostro informatore, dello yacht di 25 metri partito ieri da Porto Ercole, andato a fuoco e poi affondato davanti a Capalbio. con le 7 persone a bordo fortunatamente salvate dai mezzi di soccorso e da un’imbarcazione da diporto vicina.

Il panfilo era partito da Porto Ercole, pare in direzione delle isole napoletane, quando davanti alla costa tra la Toscana e il Lazio si è sviluppato un incendio nella sala macchine che ha successivamente interessato il resto dello yacht, dal bordo è stata inviata subito la chiamata di emergenza in mare con il numero “1530”, chiamato ormai numero salvavita, e la sala operativa del 3° M.R.S.C. si è attivata prontamente disponendo l’immediato intervento delle motovedette CP 284 e CP 305 e il mezzo VF 1086 dei Vigili del Fuoco da Civitavecchia e il battello pneumatico L 25 da Montalto di Castro, che, giunte sul posto, hanno portato in salvo tutte le persone portandole in buono stato di salute nel porticciolo di Marina di Montalto.

Lo yacht, completamente a fuoco, alle 16 è affondato e sono subito iniziate le operazioni di monitoraggio dell’area di mare dell’incidente marittimo, al fine di verificare eventuali sversamenti di idrocarburi, e le indagini per le cause del sinistro.