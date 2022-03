Incendio in via Oberdan: fiamme partite dai quadri elettrici, 14 appartamenti inagibili

A causa dell’incendio scoppiato ieri sera in un complesso residenziale in via Oberdan, a Grosseto, sono state evacuate 14 persone.

Intorno alle 23, è pervenuta una richiesta di soccorso alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, per un incendio in un appartamento nella centralissima via Oberdan.

Dalla caserma dei Vigili del Fuoco di via Carnicelli sono prontamente partite 2 squadre a bordo di un’autopompaserbatoio, con un autobotte ed un’autoscala. All’arrivo i Vigili del Fuoco si sono diretti verso la corte interna del grande complesso residenziale trovando diverse persone, alcune delle quali in preda al panico, sui balconi e sui terrazzini prospicienti il cortile.

La prima squadra si è occupata dei salvataggi di queste persone utilizzando la scala italiana, l’attrezzatura di base dei Vigili del Fuoco, costituita da 4 pezzi che si innestano sino a raggiungere l’altezza di 10 metri.

La seconda squadra ha provveduto ad individuare, superando il denso fumo provocato dall’incendio, l’origine delle fiamme al primo piano interrato, in corrispondenza dei quadri elettrici situati in una delle scale del condominio.

E’ stata inoltre inviata una terza squadra di rinforzo per garantire il ricambio delle bombole di aria consumate durante le operazioni di ricerca, soccorso e spegnimento.

Ulteriori 2 salvataggi sono stati effettuati grazie all’utilizzo dell’autoscala, che ha permesso di evacuare due donne rimaste intossicate dai fumi.

In totale sono stati tratti in salvo 10 adulti e 2 bambini di età inferiore ai 3 anni, tutti consegnati al personale sanitario del 118, giunto anch’esso in forze sul luogo dell’evento, per le prime verifiche sullo stato di salute e la successiva ospedalizzazione con sintomi di intossicazione da fumi all’ospedale Misericordia.

A causa del fumo che ha completamente invaso tutti gli appartamenti distribuiti sui 3 piani fuori terra in corrispondenza del vano scala da dove è nato l’incendio, sono stati interdetti 14 appartamenti.