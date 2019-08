Incendio in via Mozart, sul posto anche due elicotteri

Aggiornamento ore 16.03: l’incendio ha attaccato la vegetazione dell’argine per poi estendersi a campi incolti e oliveti per quasi sei ettari. Al momento l’incendio è sotto controllo e i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di bonifica.

I vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 14:00, a Grosseto in via Mozart per un incendio di vegetazione, fra l’argine ed il Parco Ombrone.

Sul posto anche due elicotteri e squadre di volontari AIB, gestiti dalla SOUP della Regione Toscana.