Incendio in una struttura alberghiera a Talamone: in fiamme tre camere

I vigili del fuoco del comando di Grosseto e del distaccamento di Orbetello sono intervenuti a Talamone, in via Garibaldi, per un incendio scaturito in una struttura alberghiera.

L’incendio ha interessato tre camere, senza coinvolgere nessuna persona. Sono in corso le verifiche strutturali da parte dei tecnici.

Notizia in aggiornamento