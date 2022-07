Pattuglia della Polizia avvista un incendio lungo la strada: fiamme spente dai Vigili del Fuoco

Considerato che negli ultimi giorni il territorio della Maremma è stato particolarmente colpito dal fenomeno degli incendi boschivi, anche le Volanti della Questura sono state allertate al fine di prestare particolare attenzione alle situazioni di pericolo che possono evolvere in tal senso e così mercoledì sera, intorno alle 23.00, una pattuglia in servizio di controllo del territorio ha avvistato una nube di fumo che proveniva dalla strada del Pollino.

Gli agenti delle Volanti hanno immediatamente raggiunto il luogo (al km. 7 della strada del Pollino), constatando che si era sviluppato un incendio vicino al bordo della strada, che stava assumendo dimensioni sempre più grandi, e così hanno immediatamente avvisato i Vigili del fuoco di Grosseto.

I poliziotti, inoltre, vedendo che il fuoco si stava avvicinando velocemente alla strada, mettendo in pericolo le numerose auto in transito, hanno messo in sicurezza la zona con l’ausilio di altre pattuglie della Questura, provvedendo a regolare il flusso veicolare. In questo modo il traffico non è stato interrotto, ma solo rallentato e nessuna persona o auto è rimasta coinvolta.

Grazie al tempestivo avvistamento degli agenti della Volante, i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a impedire che l’incendio assumesse dimensioni di maggior rilievo scongiurando così eventuali danni a persone e cose.

“Ricordiamo in proposito che nei casi di avvistamento di un incendio, anche di piccole dimensioni, i tempi di segnalazione agli organi competenti giocano un ruolo di fondamentale importanza affinché l’emergenza sia gestita con prontezza ed efficienza – si legge in una nota della Questura di Grosseto –, in modo da impedire il propagarsi delle fiamme e scongiurare che il rogo assuma dimensioni devastanti e incontrollabili”.