Incendio in un terreno incolto: le fiamme minacciano le case

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Follonica è intervenuta per un incendio di sterpaglie a Giuncarico, nel comune di Gavorrano.

Le fiamme si sono sviluppate in un terreno incolto ai margini dell’abitato, per cause ancora in corso di accertamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio arrivasse agli edifici ai margini del campo e i pompieri hanno fermato le fiamme in tempo.

Sul posto anche i Carabinieri e l’Antincendio boschivo delle Bandite di Scarlino. Si stima che la superficie bruciata sia di circa 3000 mq.