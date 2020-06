Incendio nel centro commerciale: stamperia in fiamme

Incendio in negozio nel centro commerciale di Albinia.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sprigionate all’interno di una stamperia.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Orbetello, intervenuta immediatamente sul posto, ha utilizzato l’acqua dell’Aps ed ha indossato gli autoprotettori, poi ha ridotto e spento l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero alle attività commerciali confinanti.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Albinia. Fortunatamente, non si rilevano feriti e danni strutturali alla struttura