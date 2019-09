Incendio in uno stabilimento balneare: rimessaggio distrutto dalle fiamme

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Orbetello sta intervenendo per un incendio di un annesso in uno stabilimento balneare sulla spiaggia in località Macchia Tonda, nel comune di Capalbio, usato come rimessaggio di attrezzi e utensili.

L’incendio ha distrutto circa 30 metri quadrati di struttura. Non si conoscono per il momento le cause dell’incendio. Non ci sono feriti.