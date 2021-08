Nuovo incendio a Scansano: in azione elicotteri e volontari

E’ in corso un nuovo incendio boschivo nel comune di Scansano, in una zona costituita da terreno incolto e boscato in prossimità della SS 323, vicino la frazione di Murci. Sul posto operano due elicotteri regionali coordinati da un direttore operazioni. A terra 4 squadre di volontariato antincendio e operai forestali sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Non risultano al momento abitazioni minacciate dalle fiamme.

Nel frattempo proseguono la bonifica e il controllo dell’incendio che ha interessato la zona di Colle Fagiano sempre nel comune di Scansano. Qui sono impegnate squadre di volontariato antincendio arrivate da fuori provincia.

Si ricorda che dal primo luglio, è in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti e si raccomanda la massima attenzione nelle operazioni agricole e nell’uso all’aria aperta di strumenti da lavoro che possono generare scintille. Informazioni e approfondimenti su https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi