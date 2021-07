Vasto incendio in Maremma: sul posto Vigili del Fuoco e tre elicotteri

I Vigili del Fuoco del comando di Grosseto sono impegnati per un vasto incendio in località Colle Fagiano, nel comune di Scansano, in prossimità del confine con quello di Campagnatico.

Al momento sono al lavoro tre squadre della centrale di Grosseto coordinate dal funzionario tecnico, squadre dei comandi di Siena, Firenze e Arezzo e personale dell’Aib, coordinato dalla Regione Toscana.

Nelle operazioni di spegnimento ancora in corso e che hanno permesso di mettere sotto controllo le fiamme, due elicotteri della Regione e uno del nucleo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, che hanno effettuato vari lanci.

Notizia in aggiornamento