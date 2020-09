Roulotte distrutta da un incendio: le fiamme minacciano due bombole di gpl

Incendio di una roulotte lungo la strada statale 74 Maremmana, nel comune di Orbetello.

I Vigili del Fuoco di Orbetello sono intervenuti in un deposito all’aperto dove la roulotte, per cause in corso di accertamento e al momento disabitata, era avvolta dal fuoco.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso che le fiamme non si propagassero anche ad un camper parcheggiato nelle vicinanze.

Durante le operazioni di spegnimento sono state rinvenute due bombole di Gpl, fortunatamente non interessate dall’incendio. Non si registrano feriti.