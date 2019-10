Incendio in un rimessaggio nautico a Castiglione della Pescaia

I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti, intorno alle 15.10, per l’incendio di un rimessaggio nautico a Castiglione della Pescaia, via del Poggetto.

Nell’incendio sono state coinvolte alcune barche, piccole imbarcazioni da diporto, una roulotte e alcuni wind surf. Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono in corso di accertamento.