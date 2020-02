Incendio in parrocchia: generatore di corrente in fiamme

Incendio nella chiesa di Albinia.

Per cause in corso di accertamento, questa mattina il generatore di corrente alimentato a gasolio, a servizio della parrocchia, ha preso fuoco.

Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto che, dopo aver indossato gli autoprotettori, ha spento il macchinario con un estintore idrico.

In questo momento i pompieri stanno raffreddando il macchinario con un naspo dell’Aps.

Fortunatamente non si registrano danni strutturali e feritI.