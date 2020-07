Incendio in un magazzino, sul posto anche i Vigili del Fuoco di Follonica

I vigili del fuoco del Comando di Livorno sono intervenuti, dal primo pomeriggio per un l’incendio che ha interessato un grande magazzino di vendita, a Venturina, nel Comune di Campiglia Marittima, in via Indipendenza.

L’incendio ha determinato il collasso totale della copertura del fabbricato con distruzione degli interni, oltre a produrre un’intensa colonna di fumo che ha costretto le squadre dei Vigili del Fuoco a procedere alla evacuazione di alcune famiglie di abitazioni prossime all’immobile.

Sul posto hanno operato 4 squadre dei Vigili del Fuoco (tra cui Piombino, Cecina, Livorno e Follonica) con 9 mezzi per complessive 24 unità, che con il loro intervento hanno evitato che l’incendio si estendesse anche agli edifici limitrofi.

Alcune persone sono state trattate dai sanitari, in quanto lievemente intossicate dall’inalazione dei prodotti della combustione.