Incendio in via De’ Barberi: quattro mezzi dei Vigili del Fuoco all’opera

Sono state necessarie quattro mezzi e tre squadre dei Vigili del Fuoco, questo pomeriggio intorno alle 17:30, per spegnere un incendio di sterpaglie che si era sviluppato in via De’ Barberi.

L’incendio è quasi spento e le squadre dei pompieri stanno provvedendo alle operazioni di bonifica.

Immagine di repertorio.