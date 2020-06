Incendio in una cantina: sul posto i Vigili del Fuoco

Un incendio si è verificato, per cause in corso di verifica, all’interno di una cantina, a Castel del Piano.

La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Arcidosso, prontamente intervenuta indossando gli autoprotettori, è entrata all’interno del locale completamente invaso dal fumo, ha individuato ed estinto l’incendio.

L’intervento della squadra è valso affinché l’incendio non si propagasse all’intera abitazione.

Non si registrano feriti e danni strutturali.