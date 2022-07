Incendio alle porte di Grosseto: Vigili del Fuoco sul posto, evacuato un albergo

Un vasto incendio si è sviluppato oggi, nelle primo pomeriggio, nella zona sud di Grosseto.

Sono immediatamente giunte sul posto le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, la nostra Protezione Civile immediatamente allertata, l’associazione La Racchetta, la Polizia Municipale.

È stato necessario provvedere alla temporanea evacuazione degli ospiti e dei dipendenti dell’albergo Il Parco, posto nelle immediate vicinanze dell’incendio, con la speranza che entro poche ore tutto possa tornare alla normalità. Nel frattempo proseguono a grande ritmo le operazioni di spegnimento delle fiamme.

“Le fiamme – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Protezione Civile Riccardo Megale – si sono propagate nelle vicinanze della struttura alberghiera ‘Il Parco’. Al fine di preservare al massimo l’incolumità pubblica, gli ospiti dell’albergo, circa 20, sono stati temporaneamente trasferiti presso l’hub Pace di via Inghilterra, allestito dalla nostra Protezione Civile in occasione dell’emergenza Ucraina, che presenta tutte le caratteristiche per far fronte a questa necessità in attesa che l’albergo torni al più presto al sicuro e libero dal fumo”.

“Anche stavolta – aggiungono Vivarelli Colonna e Megale – la risposta della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, dell’associazione La Racchetta e di tutte le forze dell’ordine è stata immediata. Una prova di grande collaborazione e coordinamento che si sta rivelando decisiva nelle operazioni di spegnimento, che proseguono senza sosta e che ci auguriamo possano terminare nel più breve tempo possibile, e nel garantire la sicurezza delle persone. A loro, il ringraziamento e la gratitudine di tutta la comunità grossetana”.

Notizia in aggiornamento