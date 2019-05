Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta questo pomeriggio per un incendio in un garage in via Pola, ad Orbetello.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che le fiamme siano partite da una lavatrice che si trovava all’esterno del garage.

Nell’incendio, sono andati distrutti del materiale vario e alcune suppellettili. Il calore ha fatto scoppiare alcune bombolette che si trovavano all’interno del garage.