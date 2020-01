Incendio in un garage di via Repubblica Dominicana: un uomo intossicato

Un incendio si è sviluppato questa sera, per cause in corso di accertamento, in un garage di via Repubblica Dominicana, a Grosseto.

All’arrivo, i Vigili del Fuoco hanno trovato il proprietario, un uomo di 66 anni, intento ad arginare le fiamme.

La squadra dei Vigili del fuoco, dopo aver allontanato l’uomo, ha indossato gli autoprotettori ed ha spento le fiamme. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie a causa delle ustioni riportate e l’intossicazione da fumo.