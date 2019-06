Incendio di un furgone sull’Aurelia: fiamme spente dai Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per un incendio di un furgone sull’Aurelia, nei pressi del bivio per Giuncarico, in direzione di Grosseto.

Sul posto anche la Polizia Stradale, che per circa 30 minuti ha chiuso temporaneamente il traffico sulle due corsie per consentire le operazioni di soccorso.

Attualmente il traffico è stato riaperto ed è regolare. Fortunatamente, l’incendio non ha provocato feriti.