Incendio di oliveta e bosco a Civitella Paganico: abitazioni e cavalli minacciati

Intorno alle 17.00, una squadra in pattugliamento di prevenzione incendi boschivi della Racchetta sezione di Civitella Paganico, ha avvistato una fumata verso la zona della Siena Grosseto.

Inviata in verifica dal cop provinciale, ha constatato un incendio di oliveta che spinto dal vento si stava allargando velocemente in direzione di abitazioni e minacciando alcuni cavalli presenti in zona.

Data la possibilità di un evento pericoloso per insediamenti civili, sono stati fatti giungere sul luogo anche vigili del fuoco, una seconda squadra della Racchetta e l’elicottero regionale. L’incendio risulta al momento in fase di contenimento grazie al lavoro di elicottero e squadre a terra. Si prevede che le operazioni di bonifica saranno abbastanza lunghe in modo da mettere in piena sicurezza tutta la zona.

Si raccomanda la massima attenzione nelle attività all’aperto e si ricorda che è tutt’ora attivo il divieto assoluto di abbruciamenti.