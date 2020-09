Incendio in una concimaia: minacciata una stalla, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme

I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti questa notte in località Granaione, nel comune di Campagnatico, per l’incendio di una concimaia.

Il rapido intervento dei pompieri ha evitato che l’incendio si propagasse alla vicina stalla, dove erano presenti numerosi animali.

L’intervento si è protratto per diverse ore per permettere lo smassamsento del materiale, in modo da evitare il riaccendersi di focolai.

Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.