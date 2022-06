Fiamme sulle colline di Potassa: in azione due elicotteri regionali

Bruciano dalle 15 di oggi pomeriggio i boschi sulle colline di Potassa, nel comune di Gavorrano. L’incendio interessa un soprassuolo vegetale costituto da macchia mediterranea e piante resinose: le fiamme, piuttosto alte, hanno già percorso circa due ettari.

A terra lavorano squadre di operai forestali e del volontariato antincendio, sotto il coordinamento di un direttore operazioni. Vista la situazione e su richiesta del direttore, sono giunti in zona due elicotteri del sistema regionale, inviati dalla sala operativa.

Ulteriori squadre giungeranno sul luogo per rafforzare il dispositivo di spegnimento e per le successive operazioni di bonifica e sorveglianza che andranno avanti tutta la notte.

Il meteo non prevede piogge in arrivo per i prossimi giorni, mentre si potrà registrare un ulteriore aumento delle temperature: è quindi sconsigliata l’esecuzione di abbruciamenti e richiesta la massima attenzione in tutte le attività all’aria aperta.

Notizia in aggiornamento