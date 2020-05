Capannone distrutto dalle fiamme, esplode una bombola: Vigili del Fuoco sul posto

Incendio all’interno di un capannone situato in una proprietà privata in località Lupo, frazione di Giuncarico, nel comune di Gavorrano.

Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco, chiamata dalla proprietaria della struttura.

Indossati gli autoprotettori, i pompieri hanno spento le fiamme.

Durante l’operazione, una bombola di Gpl è scoppiata e sono state inoltre rinvenute due bombole di ossigeno ed una di Gpl, in questo momento in fase di raffreddamento da parte della squadra dei Vigili del Fuoco.

Non si registrano feriti e danni all’abitazione in prossimità del capannone, che, per una superficie di circa il 50%, è andato distrutto a causa dell’incendio.