Incendio in corso al Campone: evacuate cinque abitazioni

Aggiornamento ore 16.41: incendio ancora in corso a Torre Argentera, sul Monte Argentario. Una colonna di fumo e fiamme alte sono state segnalate attorno alle 14.15: più cittadini hanno telefonato da Porto Santo Stefano, da dove la torre è ben visibile. La mobilitazione delle squadre per cercare di contenere il rogo è stata velocissima e attorno alle 15 si sono levati in volo anche due elicotteri della flotta regionale: il primo partito da Grosseto ed il secondo, dieci minuti più tardi, da Siena.

Le operazioni sono ancora in corso. A terra sono impegnate, informano dalla sala operativa della Regione, tre squadre ed una quindicina di persone, tra volontari, operai comunali e vigili del fuoco. La direzione è stata affidata al responsabile antincendi dell’Unione dei Comuni delle Colline metallifere. E’ stato richiesto anche l’intervento di un mezzo aereo nazionale e sono già in arrivo un canadair e un elicottero dell’esercito. La prima stima al momento è di 8 ettari di superficie di macchia mediterranea bruciata.

Aggiornamento ore 16.25: i Vigili del Fuoco sono a protezione delle abitazioni. Il fronte del fuoco è di circa 700/800 metri.

Incendio in corso in località Campone, a Porto Santo Stefano.

Sul posto stanno intervenendo 12 mezzi dei Vigili del Fuoco e tre elicotteri, di cui uno della Regione. E’ stato richiesto anche l’intervento di un Canadair.

Per precauzione sono state evacuate cinque abitazioni.

Notizia in aggiornamento