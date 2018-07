Due squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo con cinque automezzi in località Vallemaggiore, nel comune di Magliano in Toscana, per un incendio di sterpaglie e bosco.

Sul posto anche i volontari delle Colline metallifere ed è stato allertato l’elicottero della Regione.

Notizia in aggiornamento