Incendio al bordo della strada: bosco e sterpaglie in fiamme

Incendio di bosco e di sterpaglie sulla strada provinciale che collega Roccastrada a Paganico.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme sono scaturite dalla fossetta laterale della strada, per spingersi poi verso la scarpata, investendo circa un ettaro fra sterpaglie e bosco.

In questo momento, i Vigili del Fuoco stanno ancora provvedendo alle operazioni di spegnimento.