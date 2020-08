Incendio in un bosco: Vigili del Fuoco e squadre Aib della Regione spengono le fiamme

Incendio in località Santa Teresa, nel comune di Gavorrano.

A prendere fuoco è stato un bosco. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Follonica, che, insieme alle squadre Aib della Regione Toscana, hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio.

In questo momento sono in corso le operazioni di bonifica. Nell’incendio, fortunatamente, non si sono registrati danni a cose e e persone, in particolar modo ad un tratto di metanodotto interrato che, da una prima analisi, non risulta essere stato interessato dalle fiamme.