Incendio in un bosco: tre elicotteri e due squadre dei Vigili del Fuoco sul posto

Aggiornamento ore 18.57: l’incendio sta interessando una superficie di una decina di ettari, in parte incolto e in parte macchia mediterranea e ceduo. Tre gli elicotteri regionali al lavoro e un altro in arrivo. A terra squadre dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora, della Racchetta e dei Vigili del Fuoco, impegnate anche a proteggere un’abitazione dalle fiamme. Inviate a rinforzo altre squadre del volontariato, per le operazioni di bonifica.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto, insieme ad una squadra di Gradoli (Comando di Viterbo) e ad un’altra composta da volontari, sta intervenendo per un incendio di bosco in località La Campigliola, tra il comune di Manciano e quello di Montalto di Castro.

Sul posto anche tre elicotteri della Regione.

Notizia in aggiornamento