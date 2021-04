Incendio boschivo sull’Amiata: sul posto due elicotteri regionali

Un incendio boschivo è divampato in località Le Bandite, nel comune di Seggiano. Intorno alle 13 numerose segnalazioni sono giunte alla Sala operativa regionale che ha attivato immediatamente squadre di volontariato e personale dell’Unione dei Comuni dell’Amiata.

Il direttore delle operazioni ha richiesto l’intervento di due elicotteri regionali, poiché le fiamme interessano una pineta di pino nero in forte pendenza e il vento presente in zona ostacola le operazioni di spegnimento, minacciando di ampliare la superficie del rogo.

Previsto l’arrivo di altre squadre per lo spegnimento e per le successive operazioni di bonifica e controllo che si protrarranno per tutta la notte.

Notizia in aggiornamento