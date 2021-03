Bombola di acetilene in fiamme: incendio in un’azienda agricola

Incendio in un’azienda agricola in località Barbaruta, nel comune di Grosseto, questa mattina, intorno alle 10.50.

Durante l’utilizzo del cannello ossioacetilenico, per lavorazioni all’interno di un locale dell’azienda su mezzi e attrezzature agricole, dal riduttore di pressione di una bombola di acetilene si è sprigionato, per cause in corso di accertament, un dardo di fuoco.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco: dopo aver verificato la temperatura della bombola con la termocamera in dotazione, che consentiva l’avvicinamento per il raffreddamento con acqua, i pompieri hanno iniziato le manovre di raffreddamento e spegnimento utilizzando due distinte linee d’acqua.

A spegnimento e raffreddamento avvenuti, la bombola è stata posta in sicurezza in prossimità del luogo dell’intervento. Non si registrano danni a persone o cose.