Incendio sull’Aurelia: autocisterna in fiamme, traffico aperto in una sola corsia

I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti poco dopo le 14.00 per l’incendio di un’autocisterna che trasportava circa 37000 litri di kerosene, presa fuoco per cause in corso di accertamento durante la manovra di uscita dalla piazzola di un distributore nel comune di Capalbio sulla corsia nord dell’Aurelia.

Non segnalano persone coinvolte. Il traffico è stato riaperto in una corsia a senso unico alternato, fino al ripiristino delle condizioni di sicurezza.