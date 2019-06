Auto in fiamme lungo la strada: paura per una donna e la figlia

Un’auto è stata investita da un incendio lungo la strada del Querciolo, poco dopo il depuratore, in direzione di Marina di Grosseto.

Sul posto sta intervenendo una squadra dei Vigili del Fuoco.

Per cause in corso di accertamento, la macchina ha preso fuoco improvvisamente.

Le due donne a bordo del veicolo, madre e figlia, hanno fatto appena in tempo ad uscire prima che l’auto fosse avvolta dalle fiamme e sono incolumi.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha dovuto fare molta attenzione durante l’intervento perché la macchina era dotata di impianto a Gpl.