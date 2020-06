Auto in fiamme nel sottopassaggio: incendio spento dai Vigili del Fuoco

Un’auto è stata distrutta da un incendio ieri sera, poco dopo le 22, mentre transitava lungo il sottopassaggio di via Aurelia Nord, a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, l’auto ha preso fuoco mentre era in marcia. La donna alla guida della vettura ha chiamato i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme, evitando che quest’ultime si propagassero a tutta la macchina.

Fortunatamente, la donna non ha subito ferite.

Sul posto, per la gestione della viabilità, sono intervenute la Polizia Municipale e la Guardia di Finanza di Grosseto.