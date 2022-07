Auto esce di strada e prende fuoco: cinque persone ferite, due sono bambini

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 10, lungo la Strada provinciale 152, nel comune di Gavorrano.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada e poi si è incendiata.

5 persone sono rimaste ferite: la più grave, una donna di 69 anni, è stata trasportata in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Un’altra donna di 25 anni, invece, è stata portata in codice 2 all’ospedale di Massa Marittima. Al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto sono state portate una bambina di 7 mesi, in codice 2, un bambino di 2 anni, in codice 2, un uomo di 35 anni, sempre in codice 2.

Sul posto, sono intervenute la Pubblica Assistenza di Sassofortino, la Misericordia di Massa Marittima e quella di Castiglione della Pescaia, poi sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Nessuno dei feriti è ustionato perchè tutte le persone sono uscite dall’auto prima che il mezzo prendesse fuoco.