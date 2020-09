Auto distrutta da un’incendio: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme

Incendio di un’auto nel comune di Civitella Paganico, lungo la strada che porta al cimitero di Monte Antico.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato un passante, che ha chiamato i Vigili del Fuoco.

L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero alla vicina vegetazione.

Non si registrano feriti, al momento non si conoscono le cause e il proprietario dei veicolo, apparentemente in sosta.